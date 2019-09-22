“المغامسي”: المنطقة بها شيء من نذر الحرب.. وعلى الشعب السعودي أن يلتف التفافاً عظيماً حول قيادته

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أن المملكة حباها الله بنعم عظيمة، سواء بالمكان أو بالأرزاق، داعيا الشعب السعودي إلى الالتفاف التفافا عظيما حول قيادته.
وأوضح المغامسي، في برنامج “الأبواب المتفرقة”، أن المملكة لديها نعمة المكان، سواء من الناحية الدينية أو الدنيوية، ونعمة الأرزاق التي أخرجها الله لها في البترول وغيره، إضافة إلى أنها حامية وقائمة على الحرمين الشريفين.
وأضاف أن المنطقة بها شيء من نذر الحرب، وأنه شرعا على الإنسان ألا يتمنى لقاء العدو، وفي ظل ما يقع من تحديات وما حدث لمعملي “أرامكو” كُشفت الحقائق والأقنعة، فعُرف الصديق وصاحب المصلحة والصامت والشامت، فرد الله كيدهم في نحرهم.وفق “أخبار 24”.
ووجّه المغامسي رسالة للشعب السعودي بأن يلتف التفافا عظيما حول قيادته، حول راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مؤكدا أن الناس مجمعون على هذا وقائمون وراءه وقائمون به، ويسألون الله عز وجل التوفيق لقيادتهم وولاة أمرهم.
الشيخ صالح المغامسي يوضح الواجب على السعوديين تجاه وطنهم في الوقت الحالي#الأبواب_المتفرقة#MBC1@SultanQhtani@SalehAlmoghamsy@alabwab pic.twitter.com/shLTnArYkn
— MBC1 (@mbc1) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩