رفع أصغر غواصي العالم العربي الطفل بتال الأحمري ذو العشرة أعوام، صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في أعماق البحر الأحمر، مشاركة منه في الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وانطلقت همته من أعماق البحر الأحمر غربي مدينة تبوك لتسبق سنوات عمره، مقدماً التهاني والتبريكات للقيادة وللشعب باليوم الوطني، الذي جاء هذا العام تحت شعار ”همة حتى القمة”، منوهاً بدعم واهتمام القيادة بالرياضات البحرية.
يُذكر أن الطفل بتال الأحمري خطف لقب أصغر غواص بالعالم العربي، ضمن حفل تكريمي شهدته مدينة شرم الشيخ في مصر العام الماضي، ودخل موسوعة “المنجزين العرب” للأرقام القياسية.
وفق “أخبار 24”.