فيديو متداول لشخص يعنف طفلاً رضيعاً بوحشية.. و”العمل” تتفاعل

يحقق مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقطع الفيديو ظهر فيه شخص يعنف طفلا رضيعا بوحشية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ إن الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية يعملون بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف، وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه.
وكان مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، ظهر فيه شخص – يبدو أنه من جنسية عربية – يقوم بضرب الرضيع بوحشية ويحاول إيقافه على قدميه، ما أثار استياءً واسعاً، وسط مطالبات بالتحقيق فيه واتخاذ اللازم تجاهه.
من جانبها، قالت هيئة حقوق الإنسان إنها رصدت مقطع الفيديو المتداول، وتتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشخص الذي ظهر في الفيديو.وفق “أخبار 24”.