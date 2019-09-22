دفن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في “البقيع” بالمدينة المنورة

ووري اليوم السبت جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى في المدينة المنورة، بعد يومين من وفاته عن عمر ناهز 83 عاما.
وتمت مراسم الدفن في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي الشريف، بعد أن كان “بن علي” قد تعرض لأزمة صحية شديدة لزم على إثرها العناية المركزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
يُذكر أن الرئيس الأسبق غادر تونس عقب اندلاع ثورة يناير 2011، بعد أن تولى رئاسة الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر1987، وكان الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة. وفق “أخبار 24”.