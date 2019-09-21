عميد الكلية التقنية بالخرج : الاحتفال باليوم الوطني هو احتفال بيوم خالد من أيام الوطن

أكد عميد الكلية التقنية بالخرج الأستاذ خالد بن عبيد الحربي أن الاحتفال باليوم الوطني هو احتفال بيوم خالد من أيام الوطن ، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل حيث كانت همته كلها لتحقيق غاية سامية وهي توحيد الوطن وبناؤه ،وقال في تصريح بهذه المناسبة إعلان قيام المملكة العربية السعودية هذه الدولة التي أصبحت منذ ذلك التاريخ محط الاهتمام العالمي وذلك لموقعها الاستراتيجي ولمكانتها الدينية والتاريخية باعتبارها حاضنة الحرمين الشريفين.
وتناول عميد الكلية القفزات التنموية التي مرت بها المملكة خلال مسيرتها خاصة بعد اكتشاف البترول استطاعت هذه الدولة بفضل الله تعالى الرقي والتطور بمستويات سريعة وشاملة وعميقة ارتفع خلالها وعي الإنسان السعودي بأهمية الاستفادة والتعاطي الحضاري مع وسائل التطور الذي يشهده العالم في كل مرحلة، ما حقق للمملكة بعد توفيق الله قوة اقتصادية كبيرة حتى أصبح المواطن ينعم بخيرات وفيرة وخدمات كبيرة في جميع المجالات وبالذات في مجال التعليم والصحة وغيرهما من الضروريات الحياتية الأخرى.
وأضاف : إن اهتمام الدولة -رعاها الله- انصب منذ تاريخ تأسيسها إلى هذا اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بالإنسان السعودي وجعلته أساساً للاستثمار في كل محور من محاور التنمية في كل مجالاتها ، ولم تدخر جهداً في الاهتمام ببناء هذا الوطن وإعداد المواطن الصالح المتسلح بالعلم والمعرفة حيث شهدت المملكة منجزات تنموية عملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها التي سيسطرها التاريخ بأحرف من نور .
واستطرد عميد الكلية الجهود اللتي يبذلها سمو الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية وانها كانت جهدًا خارقًا وغير عادي؛ بل كان أشبه ما يكون بإعادة صياغة للمملكة؛ بحيث تكون بعد التحول الوطني 2020م وبعد رؤية 2030م مملكة أخرى مختلفة في بنيتها الإقتصادية والتعليمية والصناعية والإجتماعية.
جعلت من امير الشباب الساعد الأيمن للسمو بالمملكة لمملكة المستقبل في أمور عدة لا تتوافر إلا في الندرة القليلة من الرجال الذين هيأهم الله للقيادة ولكتابة تاريخ جديد لأمتهم. واختتم الاستاذ الحربي كلمته داعياً الله أن يحفظ على المملكة أمنها ورخائها واستقرارها .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com