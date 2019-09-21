“الداخلية”: ترحيل قرابة مليون مخالف خلال سنتين

أصدرت وزارة الداخلية بياناً اليوم (السبت) أوضحت فيه نتائج الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، والتي أسفرت منذ انطلاقها في صفر 1439 حتى الآن عن ترحيل أكثر من 962 ألف مخالف.
وأوضحت أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية بلغ أكثر من 3.8 مليون مخالف، منهم أكثر من 3 ملايين مخالف لنظام الإقامة، و595 ألف مخالف لنظام العمل، و252 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 4.5 ألف شخص متورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1587 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1555 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعودياً. وفق “أخبار 24”.
ويخضع حوالي 15 ألف وافد لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 13097 رجلاً، و 1882 امرأة، في حين تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 539 ألف مخالف، وإحالة 493 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 645 ألفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 962 ألف مخالف.
ضبط (3.872.194)مخالفًا في الحملة
الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/JRnlnhi5Vb
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) ٢١ سبتمبر ٢٠١٩