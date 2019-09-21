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أخبار محلية > الجبير: نتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة للرد على هجوم “أرامكو”
21/09/2019   6:21 م

الجبير: نتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة للرد على هجوم “أرامكو”

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ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن المملكة تم استهدافها بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 طائرة مسيرة كلها إيرانية الصنع، من بينها هجوم “أرامكو” الأخير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجبير عصر اليوم (السبت) قال فيه إن المملكة طلبت من الأمم المتحدة إرسال خبراء للمشاركة في تحقيقات الهجوم على معملي “أرامكو” في خريص وبقيق، وإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الحد من تصرفات إيران العدوانية.

وشدد الجبير على أن المملكة ستبذل كل الجهود للحفاظ على أمن البلاد وستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الهجوم على “أرامكو” بعد انتهاء التحقيقات، وتتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وأكد الجبير أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني، وأن عدم التصدي لها يؤدي إلى زيادة عدوانيتها، لافتاً إلى أن هناك تحركا دوليا بقيادة أمريكا بالتنسيق مع السعودية لحماية الملاحة في المنطقة.

الجبير: نتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة للرد على هجوم “أرامكو”

أخبار محلية
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