مصادر تكشف عن تفاصيل جديدة حول حـادثة وفاة طالبة بعدما علقت عباءتها بحافلة المدرسة

كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول حـادثة الدهس التي تعرضت لها الطالبة “ليان”، والتي أودت بحياتها أمام منزلها في حي الشفاء بمدينة الرياض.
وقالت المصادر إن الحافلة كان يقودها مقيم من جنسية عربية، وإن الطالبة نزلت عند منزلها بحي الشفا، وقبل مغادرتها بشكل كامل أغلق السائق الباب على عباءتها، فحاولت الطالبة قبل وقوعها أرضاً طرق الباب، إلا أن السائق تحرك فوراً وبسرعة، فسقطت ليان أرضاً تحت العجلات.
وبينت المصادر وفقًا لـ”سبق”، أن السائق لم يمتثل لأوامر المعلمة المرافقة بالتوقف، متوقعًا أن الأمر مجرد سقوط عادي.
وتابعت أنه بعد سقوط الطالبة بنصف ساعة جاءت حافلة أخرى تحمل أخوات ليان، ووجدها بعض جيرانها بالصدفة وشاهدوها على الأرض، وعلى الفور تم إبلاغ أسرتها والجهات الأمنية للتعامل مع الحادث، ونقل الطالبة إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
وكانت إدارة تعليم الرياض أكدت أن الحافلة تابعة لشركة نقل خاص، وأنه تم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً.
يذكر أن الجهات الأمنية قامت بإلقاء القبض على قائد الحافلة، فيما رصدت كاميرات مراقبة تفاصيل الحادثة المؤلمة التي وقعت الثلاثاء الماضي.