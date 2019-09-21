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أخبار المناطق > وفاة طالبة سعودية نتيجة تعرض سيارتها لحادث مروري بأمريكا
21/09/2019   3:32 م

وفاة طالبة سعودية نتيجة تعرض سيارتها لحادث مروري بأمريكا

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توفيت طالبة سعودية نتيجة تعرض السيارة التي كانت تقودها لحادث مروري مروع أمس الأول الخميس في أحد الطرق بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا لويستاون إنها تلقت اتصالاً من أحد المارة يفيد بتعرض سيارة الفتاة لحادث مروري عند التاسعة صباحاً في منطقة جبلية، مبيناً أن رجال الشرطة الذين باشروا الموقع عثروا على الطالبة (33 عاماً) متوفاة.

وذكرت مصادر أن الطالبة كانت في طريقها إلى جامعة “ديلاوير” التي تدرس بها اللغة الإنجليزية، عندما فقدت السيطرة على السيارة ما أدى لخروجها عن الطريق وتعرضها لصدمة قوية أدت لوفاتها. حسب “أخبار 24”.

وفاة طالبة سعودية نتيجة تعرض سيارتها لحادث مروري بأمريكا

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