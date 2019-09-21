نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > في ظل غياب مدارس التعليم بجازان.. مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات
21/09/2019   3:30 م

في ظل غياب مدارس التعليم بجازان.. مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات

+ = -
677

تمكنت إحدى المواطنات بمنطقة جازان من الدخول إلى عالم التدريب على قيادة السيارة، ومساعدة الراغبات في تعلم القيادة في التغلب على مشكلة غياب المدارس المتخصصة للتدريب بالمنطقة.

ونجحت المواطنة “سها خولي” في تدريب 53 سيدة على قيادة السيارات في مخططات ومواقع مختلفة، مشيرة وفقا لـ”عكاظ” إلى وجود إقبال كبير من الفتيات والسيدات على التدرب حيث إن العدد المتقدم لها يفوق 100 سيدة في الأسبوع الواحد.

وبينت أن العجز في المدارس دفع السيدات إلى الذهاب إلى المواقع البرية وخارج العمران لتعلم القيادة، وهو ما دفعها إلى استئجار موقع من جهة خاصة لتعليم السيدات نظرياً ثم تبدأ في تعليمهم بشكل عملي.

ولفتت إلى أنها تعلمت القيادة منذ 11 شهراً، عندما ذهبت إلى محافظة جدة لاستخراج الرخصة دون طائل بسبب الزحام والمواعيد الطويلة.

في ظل غياب مدارس التعليم بجازان.. مواطنة تدرب 53 سيدة على قيادة السيارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064388.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.