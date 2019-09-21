“العدل” تدعو المتقدمين إلى وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات إلى المسابقة الوظيفية المعلنة لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الثامنة والسادسة والرابعة والخامسة، للدخول إلى موقع الوزارة والاستفسار عن النتائج.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية اعتباراً من الثلاثاء المقبل 25 محرم 1441هـ، للوظائف التي تم الإعلان عنها خلال الفترة 19 – 22 من ذي القعدة 1440هـ.
وطالبت المتقدمين والمتقدمات بالدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.وفق “أخبار 24”.