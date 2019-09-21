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أخبار محلية > بالفيديو.. بدء عرض برنامج “الحصن” بنسخته السعودية الأربعاء المقبل
21/09/2019   3:26 م

بالفيديو.. بدء عرض برنامج “الحصن” بنسخته السعودية الأربعاء المقبل

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أعلنت فضائية “إم بي سي” انطلاق الموسم الأول من برنامج “قلعة تاكاشي” أو “الحصن” بنسخته السعودية بداية من يوم الأربعاء المقبل في التاسعة والنصف بتوقيت المملكة.

ونشرت القناة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، مقطعا ترويجيا للبرنامج الشهير وجانبا من المسابقات والتحديات التي يحتويها، وغردت بالقول: “الساحة تنتظرك والكل متحمس للمجازفة.. من سيقتحم “الحصن”؟.

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أعلن قبل عدة أشهر البرنامج وموعد انطلاقه في سبتمبر، كما تم تخصيص مساحة 300 ألف متر مربع في الرياض لبناء “قلعة تاكاشي”، والتي استوحي تصميمها الجديد من التراث العربي، كما أضيفت إليها تحديات جديدة ليصبح مجموعها 50 تحدياً.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بدء عرض برنامج “الحصن” بنسخته السعودية الأربعاء المقبل

أخبار محلية
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