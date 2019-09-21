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اخبار رياضية > فلاح القحطاني: النصر يلاقيها منين وإلا من وين؟
21/09/2019   3:24 م

فلاح القحطاني: النصر يلاقيها منين وإلا من وين؟

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استنكر الإعلامي الرياضي، فلاح القحطاني، الحال الذي وصل إليه نادي النصر، بعد خسارته اليوم الجمعة أمام الحزم، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب «القحطاني» على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: « النصر يلاقيها منين ولا من وين؟ من إدارة ضعيفة ما هي عارفة تدير نادي بحجم النصر وإلا من أعضاء الترزز والفلاشات اللي أشغلونا كل ساعة والثانية وإلا من مدرب ماتعرف وش يبي وإلا من أشباه لاعبين وإلا من عشاق الأشخاص وإلا من التحكيم »وفق “المرصد”.

واختتم: « هذي اللي يقولون موت وخراب ديار ».

فلاح القحطاني: النصر يلاقيها منين وإلا من وين؟

اخبار رياضية
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