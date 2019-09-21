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اخبار رياضية > بالفيديو .. الوحدة يفوز على الفيحاء في الاختبار الأول لكارينيو
21/09/2019   3:22 م

بالفيديو .. الوحدة يفوز على الفيحاء في الاختبار الأول لكارينيو

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حقق الوحدة فوزًا على مضيفه الفيحاء بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.

وواصل الوحدة صحوته بعد الفوز في الجولة الماضية أمام الأهلي، في الاختبار الأول لمدربه الجديد الأوروغوياني دانيال كارينيو.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة 78، ليرفع الوحدة رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز السادس.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو .. الوحدة يفوز على الفيحاء في الاختبار الأول لكارينيو

اخبار رياضية
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