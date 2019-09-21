كارينيو يتحدث عن أسباب قبوله تدريب الوحدة وإقالته من القيادة الفنية للنصر

عبر المدير الفني لنادي الوحدة، الأوروغواني دانييل كارينيو، عن سعادته بتولي تدريب الفريق، مبينا أن مهمته الجديدة تعد من أقوى التحديات خلال مشواره التدريبي.
وقال كارينيو خلال مقابلة مع برنامج “الدوري مع وليد”، إن المفاوضات مع الوحدة مرت بسلاسة بعد أن أبدى اهتمامه بعرض النادي، مشيراً إلى السبب الرئيس لموافقته على تولي تدريب الفريق أنه يحب التحديات في عمله والوحدة أرض خصبة لهذا.
وأوضح أن تجربته الأولى مع النصر كانت رائعة ومليئة بالإنجازات، فيما كانت تجربته مع نادي الشباب متذبذبة، حيث أن اللاعبين الأجانب في الشباب لم يكن أداؤهم على المستوى المأمول، لافتا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهها إلا أنه حقق معهم رصيد نقاط جيداً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه خلال تجربته الثانية مع نادي النصر شعر بمحبة جماهيره، وترك النادي في مستوى ذهني ونفسي قوي، مشيراً إلى أن هناك البعض كانوا لا يرغبون في وجوده داخل الفريق ولا يدري سبب إقالته.
وأضاف أن الإدارة النصراوية لم تتعامل جيدًا مع بعض اللاعبين الذين حققوا لقب الدوري مثل عبدالله العنزي وإبراهيم غالب ومحمد السهلاوي وحسن الراهب وغيرهم، مبيناً أن له مستحقات مالية لدى نادي النصر والمسألة في طريقها للحل لدى الفيفا.