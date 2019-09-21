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أخبار محلية > مصادر تكشف أسباب تعثر تنفيذ مشروعي حديقتين للحيوان بجدة
21/09/2019   10:37 ص

مصادر تكشف أسباب تعثر تنفيذ مشروعي حديقتين للحيوان بجدة

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كشف مصادر عن أسباب عدم تنفيذ مشروعي إنشاء حديقتي حيوان في جنوب جدة وحي المتنزهات، منذ الإعلان عنهما في عام 2008.

وأوضحت المصادر أن أبرز العوائق التي حالت دون إتمام المشروعين، تتمثل في عدم وجود مستثمرين لتنفيذ حديقة الجنوب، ونزع ملكيات بعض العقارات المحيطة بحديقة المنتزهات.

وبينت أن مشروع إنشاء حديقة حيوان عالمية جنوب جدة، تحتوي على واحات وسفارٍ، تأخر تنفيذه لعدم وجود مستثمرين، لافتة وفقا لـ”مكة” أن المشروع طُرح مرة أخرى عن طريق موقع المناقصات الحكومية.

وأشارت إلى أن ظهور ملاك لبعض العقارات والأراضي في محيط موقع حديقة المنتزهات تسبب في تعطل مشروع تطوير المنتزه.

يذكر أن أمانة محافظة جدة اشترطت أن تحتوي الحديقة على 82 من الحيوانات والطيور، وأن تتضمن مناطق مائية وألعاب، إضافةً إلى تشييد جلسات مفتوحة وفق أعلى المواصفات.

مصادر تكشف أسباب تعثر تنفيذ مشروعي حديقتين للحيوان بجدة

أخبار محلية
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