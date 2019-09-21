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أخبار المناطق > 500 ريال عقوبة وضع الملصقات الدعائية وتشويه المباني بمكة المكرمة
21/09/2019   10:36 ص

500 ريال عقوبة وضع الملصقات الدعائية وتشويه المباني بمكة المكرمة

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طالب أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بلائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، الذين يضعون الملصقات الدعائية على واجهات المباني والإشارات المرورية والأماكن العامة.

ودعا القويحص بحسب صحيفة “مكة” إلى معالجة تلك الظواهر التي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتؤثر على مستوى النظافة العامة، وفرض العقوبة الأعلى على المخالفين البالغة 500 ريال.

ووجه أمين العاصمة المقدسة، بعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي، أو إنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصصة للحدائق العامة، أو وضع بركسات، أو إنشاء أي مبنى سواء دائم أو جاهز أو مؤقت.

500 ريال عقوبة وضع الملصقات الدعائية وتشويه المباني بمكة المكرمة

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