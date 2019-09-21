بالفيديو.. أمير الجوف يلبي رغبة طفلة طلبت مقابلته عبر مقطع نشرته بمواقع التواصل

استقبل أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الطفلة تالا صالح الخالدي، في قصره بمدينة سكاكا أمس (الجمعة)، ملبياً طلبها الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت تالا قد نشرت فيديو رددت خلاله أناشيد وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، واختتمته بمناشدة الأمير فيصل الاستجابة لطلبها بلقائه للسلام عليه.
ولبَّى أمير الجوف طلب الطفلة، التي قدمت له باقة ورود بهذه المناسبة، ورحب بها في الإمارة، مؤكداً أن بابه مفتوح لها في أي وقت ولا تحتاج إلى نشر مقاطع لأجل مقابلته. وفق “أخبار 24”.
وألقت تالا القصيدة مجدداً أمام الأمير فيصل، الذي رحب بها مجدداً وعبر عن سعادته باستقبالها، وأثنى على حسن إلقائها.
الطفلة تالا الخالدي تُلقي نشيدة وطنية أمام سمو أمير منطقة #الجوف pic.twitter.com/mGCnmlMKeK
— إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) September 20, 2019