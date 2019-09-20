نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “صحة الشمالية” تُصدر بياناً حول ما تُدوول عن وفـاة أشخاص في حـادث مروري بسبب نقص الكادر الطبي
20/09/2019   11:34 م

“صحة الشمالية” تُصدر بياناً حول ما تُدوول عن وفـاة أشخاص في حـادث مروري بسبب نقص الكادر الطبي

+ = -
924

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بياناً توضيحياً حول ملابسات وفاة عددٍ من الأشخاص في حـادث مروري بمحافظة العويقيلة.

وكان مقطع فيديو متداول، تحدث فيه أحد الأشخاص عن قصور في الخدمات الطبية، ونقص الكادر الطبي، وتأخر إسعاف خمسة مصابين في الحـادث، ما أدى إلى وفاتهم، حسب قوله.

وقالت صحة الحدود الشمالية إن جميع الخدمات الطبية قُدمت للمصابين في الحـادث على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم المستشفى وفق الإجراءات والأعراف الطبية المتبعة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه تعذر نقل المصابين إلى مدينة عرعر احترازياً بسبب سوء حالتهم الصحية، وتم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية التي باشرت أعمالهما في حينه، حرصاً على سلامة المصابين.

وأبانت أن الإصابات الشديدة كانت السبب الرئيس في الوفـاة، مقدمة التعازي والمواساة لأسر المتوفين.

“صحة الشمالية” تُصدر بياناً حول ما تُدوول عن وفـاة أشخاص في حـادث مروري بسبب نقص الكادر الطبي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064297.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.