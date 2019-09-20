الهبدان: تعامل رجال الأمن الصناعي في أرامكو مع الهجوم الإرهابي مفخرة وطنية

قال الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد الهبدان، إن ما قام به رجال الأمن الصناعي في أرامكو من سرعة الاستجابة وتفعيل خطط الطوارئ في التعامل مع الهجوم الإرهابي على معملي بقيق وخريص، يُعد مفخرة وطنية.
وأضاف خلال حديثه للوفود الإعلامية المحلية والعالمية التي زارت معملي بقيق وخريص، إن الدعم الكبير والمساندة المستمرة من الأجهزة الأمنية المختصة أكدت على دور العمل المؤسسي لمنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة.
وتابع الهبدان، أن دعم وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي يعكس مدى جاهزية واحترافية أجهزة الأمن الصناعي في حماية المرافق الحيوية، مشيراً إلى أن نسبة التزام المرافق الحيوية بتعليمات السلامة والوقاية من الحريق متقدمة جداً.