نفذت طائرات القوات الجوية بمشاركة فريق صقور السعودية عروضاً جوية في سماء مدينة جدة احتفاءً باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.
وشارك في العروض مقاتلات مختلفة من أنواع (F15s، F15C، تورنيدو، تايفون) وطائرة (MRTT) المخصصة للتزود بالوقود.
وقدمت الطائرات المتوشحة باللون الأخضر وبالعلم السعودي عروضاً مميزة أمام الحضور الكثيف الذين تفاعلوا مع العروض بالكورنيش الشمالي والواجهة البحرية بجدة.
من العروض الجوية على كورنيش #جدة من #الصقور_السعودية pic.twitter.com/4F2PvPu2Um
— رائــــــــد 🇸🇦#MBS (@RIS_2017) September 20, 2019
وفق “أخبار 24”.