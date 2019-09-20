بالفيديو .. العدالة يواصل تألقه.. ويكسب أبها

واصل فريق العدالة الأول لكرة القدم، عروضه المتميزة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كسب ضيفه أبها 2-1، السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ليصعد إلى المركز الثالث مؤقتاً في سلم الترتيب.
وتقدم العدالة بالهدف الأول عن طريق لاعبه اليو سيسي بعد أربع دقائق من انطلاق المباراة، قبل أن يعدل صالح آل عباس النتيجة لصالح أبها في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.
ولم يحتج العدالة سوى ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليعيد تقدمه من جديد، حيث سجل كاروليس ماستينور الهدف الثاني لصالح الفريق الشرقي عند الدقيقة 48، ليحافظ على تقدمه حتى أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء. وفق “الرياضية”.
ورفع العدالة رصيده بهذا الانتصار إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز العاشر.
ويحل العدالة ضيفاً على الفيصلي في الجولة المقبلة، فيما يستضيف أبها نظيره الاتفاق في ذات الجولة.