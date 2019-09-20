“البكيري” معلقاً على حديث “آل مغني”: صراع الهواوي والآيفون في النصر.. ورد قوي من “بن زنان”!

علق الإعلامي محمد البكيري، اليوم الجمعة، على حديث سعد آل مغني عضو شرف النصر لبرنامج في المرمى المذاع على القناة العربية.
وكتب “البكيري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صراع الهواوي والايفون في النصر !”
وتابع قائلاً: “والله فشله. بطل الدوري إلى أين؟”.
ورد عبدالله بن زنان على تعليق “البكيري” قائلاً: ” صراع أهون من صراع .. صراع الشاورما وصراع عصير الاتحاد
أصعب من صراع آيفون”.
وتابع: “بطل الدوري يحاول الحفاظ على لقبه وصاحب المركز العاشر مؤشراته مثل العام الماضي .. إدارة قبلت بسييرا وتخبطاته وعواجيزه أعتقد أنها أولى بتساؤلاتك”.
ويذكر أن “آل مغني” قال في حديثه لبرنامج في المرمى : “سلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آي فون من خلال اجتماعي الجمهور في مقر النادي وغادرت وفي اليوم التالي كلمني السويكت وقال انا زعلان منك لانك قدمت هدايا أكثر مني لأنه قدم ٣ أجهزة هواوي”.
وفق “المرصد”.