لليوم الثالث تواليا، التزم حسين عبدالغني، قائد فريق الأهلي لكرة القدم، بقرار مدربه الوطني صالح المحمدي، بعدم دخوله التدريبات حيث وجد أمس في العيادة، قبل أن يغادر النادي عصرا. من جهة أخرى، اجتمع المحمدي، باللاعبين وشرح لهم الطريقة التي ينوي تطبيقها أمام الفتح، في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عن طريق البروجيكتر، موضحا أهم النقاط التي ينبغي استغلالها بعد أن شاهد برفقة مساعده محمد مسعد، عددا من اللقاءات السابقة للخصم، حتى يقف على مناطق الضعف والقوة فيه.وفق “الإقتصادية”.
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