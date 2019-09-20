استعرض المسؤول بشركة “أرامكو” فهد عبد الكريم حجم الأضرار التي سببها الاعتداء الذي استهدف معمل النفط الخام بخريص.
وقال في مقطع فيديو نشره موقع شبكة “CNN” إن الأضرار لحقت بوحدة تثبيت النفط الخام، والأنابيب المرتبطة بها، والخزانات، والكثير من المعدات الأخرى بالموقع.
وأوضح أن المحطة عادت الآن فعلياً للعمل بعد جهود كبيرة بذلها المهندسون والفنيون الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً خلال الأيام الماضية.
وأظهر الفيديو إحدى الأنابيب الكبيرة لنقل النفط وقد تعرضت لثقوب كبيرة بسبب الشظايا الناتجة عن الاعتداء.
وفق “أخبار 24”.