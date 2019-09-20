سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل هدف في ربع نهائي دوري الأبطال

حاز لاعب نادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أفضل هدف في منافسات إياب ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.
وفاز الدوسري بالجائزة من خلال الاستفتاء الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، والذي شارك فيه أكثر من 19 ألف شخص، حيث نال هدف الدوسري أكثر من 14 ألف صوتٍ.
ومن ضمن الأهداف التي نافست هدف الدوسري في شباك الاتحاد على الجائزة، هدف زميله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في مرمى الاتحاد، وهدف لاعب السد حسن الهيدوس في نادي النصر، وهدف لاعب جوانزو الصيني إيفرحراند، وهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا في أوراوا الياباني.
كما اختير سالم الدوسري ضمن تشكيلة فريق الأسبوع في دوري أبطال آسيا، وتُوّج كذلك بنجومية إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن قُيّم أداؤه بـ8.8 في مواجهة نادي الاتحاد التي انتهت بثلاثية للهلال مقابل هدف في الاتحاد، ومساهمته في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي.وفق “أخبار 24”.
وتأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليلاقي السد القطري.
سالم الدوسري ◀️ كاريللو ◀️ @salem_d29 = هدف الأسبوع في #دوري_أبطال_آسيا ⚽️👇https://t.co/zYe30v2FtC pic.twitter.com/7boFXPCNEk
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 20, 2019