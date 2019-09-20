تسبب سائق في إصابة خطيرة لعامل محطة وقود بأحد أحياء الرياض نقل على إثرها للمستشفى، وذلك بعد هروبه بالمركبة أثناء تعبئته لها بالوقود.
وثق الحـادثة مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة في المحطة، حيث أظهرت المركبة متوقفة والعامل يزودها بالوقود، لينطلق قائد المركبة مسرعاً لعدم دفع الحساب، ما تسبب في سقوط العامل على الأرض وفقدانه للوعي.
وأوضحت مصادر، بحسب “سبق”، أن السائق كان مع 3 من مرافقيه وكانوا جميعاً في حالة غير طبيعية، وكانوا قد سرقوا محل تموينات قبل تعبئتهم للوقود وهروبهم من المحطة وألقت الجهات الأمنية القبض عليهم.