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أخبار محلية > خادم الحرمين للرئيس الصيني: سنتخذ الإجراءات المناسبة بعد اكتمال التحقيق في الاعتداءات
20/09/2019   9:21 م

خادم الحرمين للرئيس الصيني: سنتخذ الإجراءات المناسبة بعد اكتمال التحقيق في الاعتداءات

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – اليوم الجمعة – أن المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين بالرئيس الصيني شي جين بينغ أكدا خلاله على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما.

كما أعرب الرئيس الصيني من جانبه عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً خطيراً لأمن واستقرار المملكة ومؤثراً على سوق الطاقة العالمية.وفق “أخبار 24”.

وكما أكد بينغ على وقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها، مبدياً تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط.

خادم الحرمين للرئيس الصيني: سنتخذ الإجراءات المناسبة بعد اكتمال التحقيق في الاعتداءات

أخبار محلية
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