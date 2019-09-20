نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بعد فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.. ترامب: إيران أفلست ووضعها الاقتصادي صعب
20/09/2019   9:20 م

بعد فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.. ترامب: إيران أفلست ووضعها الاقتصادي صعب

+ = -
573

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني.

ولم يقدم ترامب مزيداً من التفاصيل حول العقوبات على إيران خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الجمعة.

وقال ترامب إن إيران أفلست تقريباً ووضعها الاقتصادي صعب جداً، مشيراً إلى أنه يتوجب على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب لإنقاذ بلدهم.

وحول الخيار العسكري مع طهران، أكّد ترامب أن بلاده دائماً مستعدة وهي أقوى عسكرياً من أي وقتٍ مضى.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: “إن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران كبيرة جداً لاسيما أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران”.وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن البنك الوطني الإيراني، هو مصرف خاص وليس البنك المركزي للبلاد، تأسس في العام 1927م، ومملوك بالكامل للدولة، ولديه حوالي 3350 فرعاً داخل البلاد وخارجها، ويعتبر أحد أهم وأكبر البنوك في إيران.

بعد فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.. ترامب: إيران أفلست ووضعها الاقتصادي صعب

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064247.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.