بعد فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.. ترامب: إيران أفلست ووضعها الاقتصادي صعب

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده فرضت عقوبات على البنك الوطني الإيراني.
ولم يقدم ترامب مزيداً من التفاصيل حول العقوبات على إيران خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الجمعة.
وقال ترامب إن إيران أفلست تقريباً ووضعها الاقتصادي صعب جداً، مشيراً إلى أنه يتوجب على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب لإنقاذ بلدهم.
وحول الخيار العسكري مع طهران، أكّد ترامب أن بلاده دائماً مستعدة وهي أقوى عسكرياً من أي وقتٍ مضى.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: “إن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران كبيرة جداً لاسيما أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران”.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن البنك الوطني الإيراني، هو مصرف خاص وليس البنك المركزي للبلاد، تأسس في العام 1927م، ومملوك بالكامل للدولة، ولديه حوالي 3350 فرعاً داخل البلاد وخارجها، ويعتبر أحد أهم وأكبر البنوك في إيران.