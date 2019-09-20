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أخبار محلية > فتح باب القبول للنساء على رتبتي “جندي” و”جندي أول” بمركز العمليات الأمنية بالرياض
20/09/2019   9:20 م

فتح باب القبول للنساء على رتبتي “جندي” و”جندي أول” بمركز العمليات الأمنية بالرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف التي سيتم التعيين عليها ستكون برتبتي (جندي، جندي أول).

وأبانت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر التوظيف خلال الفترة من بعد غدٍ الأحد حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء القادم الموافق 26 محرم.

وحددت الإدارة عدداً من الشروط منها، ألا يقل الطول عن 155 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول، وألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.وفق “أخبار 24”.

فتح باب القبول للنساء على رتبتي “جندي” و”جندي أول” بمركز العمليات الأمنية بالرياض

أخبار محلية
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