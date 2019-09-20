نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > المواطن الذي أنقذ محلات الخرج من حريق محقق يروي تفاصيل الحادثة
20/09/2019   9:17 م

المواطن الذي أنقذ محلات الخرج من حريق محقق يروي تفاصيل الحادثة

+ = -
963

روى مواطن يدعى علي القحطاني، كيف أنقذ عدداً من المحال التجارية بمحافظة الخرج من حريق محقق، وذلك بسحبه سيارة مشتعلة بالقرب من هذه المحال وإبعادها حتى وصل رجال الدفاع المدني وتمكنوا من إطفاء النار دون وقوع أي أضرار.

وأوضح القحطاني -وهو من منسوبي أحد القطاعات العسكرية- أنه أثناء مروره بأحد الطرق شاهد سيارة تشتعل فيها النيران بالقرب من محلات تجارية وحولها بعض الأشخاص يحاولون إطفاء النار، فتوقف وأخذ سلكاً من النوع المخصص لسحب السيارات، وربطه في السيارة المشتعلة.

وأضاف القحطاني وفقاً لـ”عكاظ”، أنه قام عقب ذلك بسحب السيارة بعيداً، وأتى بعد ذلك رجال الدفاع وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإطفاء النيران، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

المواطن الذي أنقذ محلات الخرج من حريق محقق يروي تفاصيل الحادثة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064240.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.