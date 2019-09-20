فيديو لمشاجرة بالعصي في الرياض.. والشرطة تطيح بـ12 وافداً سورياً متورطين فيها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة بالعصي لعدد من الأشخاص في أحد شوارع حي النسيم بالرياض، فيما أعلنت شرطة المنطقة القبض على أطرافها، وهم 12 وافداً سورياً.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على الوافدين الـ12 المتورطين في المشاجرة، والذين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقرّوا بما نُسب إليهم؛ لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.