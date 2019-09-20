النصر يسعى للنهوض أمام الحزم

تستكمل مباريات الجولة الرابعة «همة حتى القمة» من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، الجمعة، بـ 3 مواجهات تجمع فرق العدالة وأبها، والفيحاء مع الوحدة، والنصر بنظيره الحزم.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يستضيف فريق العدالة السابع بـ 4 نقاط نظيره أبها العاشر بـ 4 نقاط ، ويسعى الفريق الشرقي إلى تعويض خسارة الجولة الماضية بينما يعمل الفريق الجنوبي على استمرار عروضه الجيدة في المنافسة بعد فوز وتعادل في الجوليتن الماضيتين.
ويستضيف الفيحاء المنتشي بتعادله مع الهلال في الرياض، وبلوغه المركز السادس بـ 5 نقاط، نظيره الوحدة الثالث عشر بـ 3 نقاط على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ويختتم النصر مواجهات الجمعة، بلقاء يجمعه بضيفه الحزم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى فيه الفريق العاصمي، لنسيان خروجه من دوري أبطال آسيا من ربع النهائي، والوصول إلى النقطة العاشرة. وفق “الرياضية”.
ويحتل النصر المركز الثاني متاخراً عن الهلال المتصدر بفارق الأهداف، ولكل منهما 7 نقاط.
وفي المقابل يسعى ضيفه الحزم إلى الابتعاد عن المراكز المتاخرة، حيث يحتل المركز الرابع عشر بنقطة واحدة.