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اخبار رياضية > سييرا يركز على المهارة قبل الهلال
20/09/2019   2:27 م

سييرا يركز على المهارة قبل الهلال

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ركز التشيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد، على الجوانب الفنية والمهارية، في تدريبات فريقه، الخميس، ضمن تحضيراته لمواجهة الهلال في الجولة الرابعة «همة حتى القمة» من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل.

وشرح سييرا قبل انطلاق الحصة التدريبية عدداً من التعليمات الفنية للاعبين، قبل أن يوزعهم إلى مجموعات لتطبيق بعض الجمل الفنية، من خلال المناورة التي اختتم بها التدريب.

وكان الفريق الغربي، قد ودع دوري أبطال آسيا بخسارته أمام الهلال، أمس الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات إياب ربع نهائي البطولة، على ملعب جامعة الملك السعود، حيث انتهت مواجهة الإياب بين الفريقين بالتعادل السلبي.وفق “الرياضية”.

سييرا يركز على المهارة قبل الهلال

اخبار رياضية
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