أنقذ مواطن عدداً من المحلات التجارية بالخرج من اندلاع النار فيها، وذلك بعد تمكنه من سحب سيارة مشتعلة وإبعادها من أمام أحد المحلات.
وأظهر مقطع فيديو متداول قيام المواطن بسحب السيارة المشتعلة بعيداً من المحلات التجارية، بواسطة سلك ربطه في سيارة أخرى “جيب”.
وقال متداولو الفيديو إن الواقعة حدثت بمدينة السيح التابعة لمحافظة الخرج في منطقة الرياض، مشيدين بشجاعة المواطن، مشيرين إلى أنه يستحق التكريم على ما قام به من عمل شجاع حال دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.
فيما رأى آخرون أن المواطن عرّض حياته للخطر، وكان عليه استخدام طفاية الحريق للسيطرة على النار المشتعلة في السيارة وإخلاء المحلات المجاورة وإبلاغ الدفاع المدني، مشيرين إلى إرشادات مماثلة للدفاع المدني في هذا الصدد.
وفق “أخبار 24”.