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أخبار محلية > في واقعة مشابهة لـ”وفـاة مواطنة بالتكميم”.. مواطن يروي قصة وفـاة زوجته قبل عامين
20/09/2019   12:19 م

في واقعة مشابهة لـ”وفـاة مواطنة بالتكميم”.. مواطن يروي قصة وفـاة زوجته قبل عامين

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فتحت قضية المواطنة التي تـوفيت جراء عملية تكميم في مستشفى خاص بالطائف، ملف قضية أخرى تـوفيت فيها سيدة بنفس العملية قبل 35 شهراً.

وروى زوج ضحية القضية السابقة ويدعى عبدالكريم جابر تفاصيل وفـاة زوجته، مشيراً إلى أنه تعرّف على طبيب التكميم من خلال مقاطع بـ”سناب شات”.

وأوضح جابر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الطبيب أقنعه بإجراء العملية لزوجته مقابل 25 ألف ريال، لافتاً إلى أنها تـوفيت بعد 15 يوماً من العملية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن القضية التي رفعها لم يصل فيها إلى نتيجة أو حكم نهائي.

بدوره قال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي في تعليقه على رواية زوج الضحية: “ننتظر نتائج التحقيق حتى لا نؤثر على مجرياته”.

في واقعة مشابهة لـ”وفـاة مواطنة بالتكميم”.. مواطن يروي قصة وفـاة زوجته قبل عامين

أخبار محلية
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