حرص العاملون في مطار دبي على استقبال مسافرين قادمين على متن طائرة من الرياض بحفاوة وترحاب بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، حيث اصطف أعضاء فريق هويتي وعدد من العاميلن بالمطار، كما تواجدت فرقة شعبية تردد أهازيج وأناشيد ترحيبية، احتفاءً بالزوار السعوديين.
كما ارتدى المستقبلون الشالات الخضراء التي تحمل اسم وشعار المملكة، وحملوا مجسمات لعبارة “السعودي إماراتي والإماراتي سعودي” الشهيرة، تعبيراً عن مشاركة الإمارات -حكومة وشعباً- السعوديين في احتفالهم باليوم الوطني الـ89.
وتضمن الاحتفاء بالطائرة القادمة من الرياض كذلك تقديم الهدايا التذكارية والورود للركاب، كمزيد من التعبير على وحدة الشعبين السعودي والإماراتي وأن البلدين والشعبين على قلب رجل واحد.
وفق “أخبار 24”.