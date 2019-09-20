نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “ساما”: 4 شركات تأمين تتباحث للاندماج
20/09/2019   12:16 م

“ساما”: 4 شركات تأمين تتباحث للاندماج

+ = -
794

قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للرقابة المالية، الدكتور فهد الشثري، إن هناك مباحثات تجرى حالياً لعمليتي اندماج بين 4 شركات في قطاع التأمين.

وأوضح الشثري أن المباحثات بين الشركات الأربع لا تزال في مراحلها الأولية، معرباً -وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”- عن أمله في أن يشهد القطاع المزيد من الاندماجات في المستقبل.

وأبان خلال حديثه في إحدى جلسات مؤتمر “يوروموني السعودية” أن الاندماجات التي حدثت في المملكة خلال الفترة الماضية، كانت مبنية على وضع السوق بهدف خلق قيمة مضافة.

وأكد أهمية الاندماجات في قطاع التأمين، لأنها ستتمخض عن كيانات جديدة تكون قادرة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على دعم القطاع بالتشريعات اللازمة والكفاءات.

وأوضح الشثري أن قطاع التأمين يسير في الطريق الصحيح ويعد إحدى ركائز القطاع المالي، وأن زيادة رؤوس أموال شركات التأمين تعزز متانة القطاع، وتمكن من الاستجابة للمتطلبات التي يحتاج إليها اقتصاد المملكة.

“ساما”: 4 شركات تأمين تتباحث للاندماج

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064190.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.