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أخبار محلية > “التعليم”: نعمل مع “الغذاء والدواء” لتطوير التغذية المدرسية.. وعلى المقاصف الالتزام بالاشتراطات
20/09/2019   12:15 م

“التعليم”: نعمل مع “الغذاء والدواء” لتطوير التغذية المدرسية.. وعلى المقاصف الالتزام بالاشتراطات

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أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الوزارة لن تتوانى في معاقبة أي مقصف مدرسي يخالف الاشتراطات الصحية سواء بالغرامة أو الإجراءات الإدارية، محذرة المقاصف من مخالفة الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الشهري، وفقاً لـ”عكاظ”، أن لجنة فنية من الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء على تطوير الشروط والمواصفات لتقديم تغذية مدرسية صحية وآمنة لطلاب وطالبات المدارس، كما تحرص الوزارة على أن تكون أسعار الوجبات المدرسية متوافقة مع الأسعار في السوق.

وكانت إدارات التعليم أكدت بدورها منذ بدء العام الدراسي ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة التعليم في المقاصف المدرسية، وشددت على متعهدي المقاصف ضرورة الالتزام بهذه الاشتراطات.

“التعليم”: نعمل مع “الغذاء والدواء” لتطوير التغذية المدرسية.. وعلى المقاصف الالتزام بالاشتراطات

أخبار محلية
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