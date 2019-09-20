رصد مقطع فيديو من مباراة فريقي ضمك والشباب لقطة لافتة، ظهر فيها لاعب فريق ضمك عبدالرحمن السفري وهو يمسح لحية حكم المباراة، في حركة ترمز في البيئة المحلية لاحترام واعتذار.
وأظهر الفيديو الحركة الطريفة التي قام بها السفري، تجاه حكم اللقاء؛ والتي لقيت تداولاً واسعاً؛ نظراً لعفويتها ولكون الحكم أجنبي ربما لا يعرف العادات والتقاليد في دول الخليج.
وتدُل الحركة التي قام بها لاعب ضمك على احترام من قام بها تجاه الشخص المقابل، كما أنها تعتبر من العادات والتقاليد التي يستخدمها البعض لكسب رضا وتعاطف الأشخاص المقابلين لهم.
وفق “أخبار 24”.