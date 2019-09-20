اقتربت إنشاءات أعلى ناطحة سحاب سكنية في العالم، والتي تتكون من 131 طابقاً ويصل ارتفاعها إلى 472 متراً من الاكتمال، وسوف تطل على “سنترال بارك” في مدينة نيويورك بأمريكا.
وتعد ناطحة السحاب التي أطلق عليها اسم “سنترال بارك تاور” ثاني أعلى بناية في النصف الغربي من الكرة الأرضية، كما أنها تقع في المرتبة الـ15 بين مركز “ووهان جرينلاند” في الصين ومركز “لاختا” في روسيا.
وتعمل شركة “إكستيل ديفيلوبمنت” العقارية على تطوير ناطحة السحاب، الذي صممته شركة “أدريان سميث+جوردون جيل”، والذي يشتمل على العديد من الشقق السكنية وشرفات وصالات لياقة بدنية ونواد صحية وحمامات سباحة.
ولم يتم الإعلان بعد عن موعد الانتهاء من إنشاء “سنترال بارك تاور”، ولكن أسعار الشقق السكنية سوف تبدأ من 6.5 مليون دولار وربما تتجاوز وحدات منها 100 مليون دولار.
وفق “أخبار 24”.