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أخبار المناطق > الجبير: استهداف بقيق وخريص ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداءً على العالم
19/09/2019   10:57 م

الجبير: استهداف بقيق وخريص ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداءً على العالم

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداءً على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأوضح أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وأضاف أن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.وفق “أخبار 24”.

الجبير: استهداف بقيق وخريص ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداءً على العالم

أخبار المناطق
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