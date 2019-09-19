بالفيديو : الشباب.. تعادل جديد أمام ضمك

تقاسم فريق ضمك الأول لكرة القدم، مع ضيفه الشباب نقاط المباراة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، بعد تعادلهما 1-1، في افتتاح الجولة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين «همة حتى القمة».
وكان الشباب قد تعادل في مباراتيه الماضيتين، اللتان كانتا أمام الفيصلي والنصر، في الجولتين الماضيتين من الدوري.
النتيجة رفعت رصيد ضمك إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى 6 نقاط في المركز الرابع، في انتظار ما تسفر عنه بقية مباريات الجولة.
وبدأ لاعبي فريق ضمك المباراة بضغط على ضيفهم الشباب وكانوا الأقرب إلى لتسجيل بعد مرور 12 دقيقة، عندما وجد محسن باجور فرصة للتسجيل داخل حدود منطقة الجزاء لكنه سدد في اقدام المدافع الشبابي.
وواصل أصحاب الأرض ضغطهم حتى ارتقى البرتغالي جورجي فليبي عالياً لركنية محرزاً هدف السبق لفريقه من ضربة رأسية عند الدقيقة 27.
وزادت معاناة الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب فريق الشباب بعد أن أضطر لاستبدال التونسي فاروق بن مصطفى حارسه الأساسي بداعي الإصابة، ليحل محله عبدالله العويشير، وكان قبلها قد أجرى تبديلاً اضراريا بخروج المدافع أحمد شراحيلي مصاباً ودخول عبدالله الشامخ.
وقبل انتهاء الشوط الأول بخمس دقائق أعاد الارجنتيني كرستيان جوانكا المباراة للبدايات بإحرازه هدف التعادل مستفيداً من تمريره زميله عبدالله الشامخ عند الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني، تقاسم الفريقان السيطرة وتبادلا الهجمات الخطرة، مع أفضلية نسبية لضمك، الذي كاد أن يتقدم بهدف ثان لولا تألق العويشير الحارس البديل.وفق “الرياضية”.
واستمر الفريقان في أدائهما، وطالب الشبابيون بركلة جزاء بعد تعثر الكولومبي سبريا داخل منطقة جزاء ضمك، لكن الهولندي سيردار حكم المباراة أمر بمواصلة اللعب، ليطلق بعدها صافرة النهاية بتعادل لفريقين 1-1 .
هذا، ويستضيف الشباب نظيره الاتحاد الجمعة المقبل، فيما يحل ضمك ضيفاً على الحزم ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.