بالفيديو.. رينارد يرفض الحديث عمّا دار مع لاعب النصر “حمدالله” حين كان مدرباً للمنتخب المغربي

رفض مدرب المنتخب المغربي السابق والمدرب الحالي للمنتخب السعودي هيرفي رينارد الحديث عما جرى بينه وبين المحترف المغربي في الدوري السعودي عبدالرزاق حمدالله عند استدعائه للبطولة الإفريقية.
ولم يعلق رينارد على أسئلة مقدم برنامج “في المرمى” بتال القوس حول هذا الموضوع رغم إلحاح مقدم البرنامج وطرحه السؤال أكثر من مرة.
وأكد المدرب أنه يتواصل مع المحترفين المغاربة في الدوري السعودي، واستشارهم حول عدة أمور قبل قدومه للمملكة، وتربطه بهم علاقات جيدة.وفق “أخبار 24”.
فديو .. هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يرفض أكثر من مرة الحديث عن قصة عبدالرزاق حمدلله مع المنتخب المغربي حين كان مدرباً له#في_المرمى pic.twitter.com/3ePyRT4qQQ
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 19, 2019