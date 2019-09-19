شركة ألبان تعتذر عن إعلانٍ لمنتجاتها وصف بـ “غير المناسب”

أعلنت إحدى شركات الألبان في المملكة اعتذارها بعد أن أثار إعلان ترويجي لمنتجاتها، أطلقته بمناسبة اليوم الوطني، استياءً كبيراً، وعدّه البعض مستفزاً إسلامياً واجتماعياً.
ونشرت الشركة بيان اعتذارٍ عبر حسابها في تويتر، وحذفت الفيديو الخاص بالإعلان، موضحةً أنها تأسف على الالتباس الذي حدث، وأنها تقف وبقوة مع الثوابت الشرعية واللُّحمة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع.
وأوضحت أنها تفخر بماضي وحاضر الوطن، وتتطلع إلى مستقبل مشرق، كما أنها تعتز بخدمة المملكة الحبيبة واحترامها لكافة الآراء، وأنه “مهما اختلفت آراؤنا، يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة”.وفق “أخبار 24”.