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أخبار محلية > الصمعاني للقضاة الجدد: الحصانة ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد امتيازاً.. وعليكم الالتزام بواجباتكم المهنية
19/09/2019   10:38 م

الصمعاني للقضاة الجدد: الحصانة ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد امتيازاً.. وعليكم الالتزام بواجباتكم المهنية

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دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني القضاة المعينين حديثاً إلى مراعاة السلطة الموكلة لهم بإقامة العدل، محذراً من الانحراف بالسلطة.

وأكد الصمعاني أن الحصانة إنما هي ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد امتيازا أو حقا لشخص القاضي أو سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس بحكم اختصاصه يشرف على أعمال القضاة بدقة، ويتابعها من خلال رصد آلي وآني لمجريات القضايا.

كما دعا الصمعاني القضاة الجدد إلى الالتزام بواجباتهم المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية.وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك خلال رعاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء لختام ملتقى القضاة الموجهين حديثاً للعمل في المحاكم، وقدمت خلال هذا الملتقى أوراق عمل تركز على بيئة العمل القضائية وأصول المهنة القضائية.

الصمعاني للقضاة الجدد: الحصانة ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد امتيازاً.. وعليكم الالتزام بواجباتكم المهنية

أخبار محلية
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