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أخبار محلية > بعد بلوغ ورشد القاصرتين.. تنفيذ حكم القَتل قصاصا بمواطن قًتل آخر بإطلاق النار عليه بالرياض
19/09/2019   7:15 م

بعد بلوغ ورشد القاصرتين.. تنفيذ حكم القَتل قصاصا بمواطن قًتل آخر بإطلاق النار عليه بالرياض

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القَتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن المدعو “بندر بن جهيم بن لافي العصيمي” سعودي الجنسية، أقدم على قَتل “سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي” سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقَتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القَتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.حسب “أخبار 24”.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

بعد بلوغ ورشد القاصرتين.. تنفيذ حكم القَتل قصاصا بمواطن قًتل آخر بإطلاق النار عليه بالرياض

أخبار محلية
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