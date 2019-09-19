“شرطة الرياض” تصدر بيانا حول فيديو سرقة امرأة مسنة وسقوطها أرضا

أعلنت شرطة منطقة الرياض أن التحقيقات الأمنية في حَادثة نشل حقيبة امرأة مسنة بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد إلى منزلها، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة.
وأوضحت الشرطة أن مرتكبيها مواطنان في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأه أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.
وأضافت أنه ضبط بحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وفق “أخبار 24”.