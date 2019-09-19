“الداخلية” تنفذ حُكم القَتل تعزيراً بأحد الجناة في القطيف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حُكم القَتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الداخلية أن “علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا” سعودي الجنسية ، أقدم على قَتل منتظر بن سعد بن سلمان الحماد سعودي الجنسية ، وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكد من وفاته وعند تباطؤ وفاته قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها مما أدى لوفاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جرمه، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.وفق “أخبار 24”.