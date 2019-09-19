الإمارات تنضم للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وأوضح مدير إدارة التعاون الأمني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سالم الزعابي، أن انضمام الإمارات للتحالف يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه وتعزيز أمن وسلامة السفن العابرة للممرات، وتغطي منطقة عمليات التحالف مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.وفق “أخبار 24”.